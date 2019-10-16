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14:12   16 Октября 2019
Россия

Навальный может лишиться возможности летать на Запад из-за долгов

Навальный может лишиться возможности летать на Запад из-за долгов

Блогер Алексей Навальный до сих пор не оплатил штраф, выписанный ему по решению суда от 9 августа, следует из данных сайта Федеральной службы судебных приставов России. Он должен государству 24 тысячи рублей, сообщает Nation news.

Навальный может лишиться возможности летать на Запад из-за долгов

Согласно законодательству, а именно федеральному закону «Об исполнительном производстве», ему осталось нарастить долг всего на шесть тысяч рублей, чтобы закрыть себе выезд из России. Учитывая его любовь к заграничным поездкам, которые в основном сводятся либо к баснословной трате «пожертвований», либо к получению новых инструкций от западных инвесторов, такая финансовая небрежность может оборвать всю его деятельность.

Стоит отметить, что 9 октября он уже покидал страну ради поездки в Варшаву на Форум Немцова. Здесь он подискутировал со стэнфордским профессором, а после и вовсе отправился в Нью-Йорк.

За организацию незаконных митингов в Москве 27 июля и 3 августа блогера оштрафовали на сумму порядка пяти миллионов рублей. На сколько известно, эту задолженность он еще не погасил, но и на портале исполнительных производств нет сведений о висящем долге.

В ноябре прошлого года Навального уже не выпускали из России. Как он писал в Twitter, рейс был до Страсбурга, где Европейский суд по правам человека должен был огласить решение по его делу. Но задолженность по делу «Кировлеса» в более чем два миллиона рублей сорвала его планы. Тогда он оперативно погасил долг и добрался до места назначения.

Навальный может лишиться возможности летать на Запад из-за долгов

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Автор: Анна Манц
#митинг #штраф #навальный #долг #фссп

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