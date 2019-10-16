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13:45   16 Октября 2019
Россия

Россия собирается предложить Африке взаимовыгодные проекты

Россия собирается предложить Африке взаимовыгодные проекты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что У России есть много идей взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами. Об этом 16 октября информирует ТАСС.

В среду журналисты задали Пескову вопрос по предстоящему саммиту Россия — Африка в Сочи. Они предположили, что, устраивая такое мероприятие, Москва намерена стать конкурентом Китаю и Западу на африканском континенте. Однако Песков заявил, что дело совсем не в конкуренции. Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве. 

«Россия всегда присутствовала в Африке, это очень важный континент. России есть что предложить в плане взаимовыгодного сотрудничества африканским государствам. Со многими из них у России традиционные, исторически очень тесные взаимоотношения», — сказал пресс-секретарь российского лидера. 

Песков не смог назвать точное число африканских стран, подтвердивших свое участие в саммите. Он добавил, что некоторые государства будут представлены на высшем уровне, а другие — на уровне министерств или глав правительств. 

В конце октября в Сочи пройдет первый в истории саммит Россия — Африка. Россия пригласила принять участие в мероприятии лидеров всех 54 государств континента. Более 40 уже подтвердили, что приедут в Сочи.

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Автор: Софья Белоцерковская
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