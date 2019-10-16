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Коалиция во главе с США подталкивала курдов-радикалов к сепаратизму в Сирии

Коалиция во главе с США подталкивала курдов-радикалов к сепаратизму в Сирии

 Приход армии САР в Кобани обозначит возвращение к мирной жизни на севере Сирии

Приход армии САР в Кобани обозначит возвращение к мирной жизни на севере Сирии
13:57   16 Октября 2019
Весь мир

Коалиция во главе с США подталкивала курдов-радикалов к сепаратизму в Сирии

Коалиция во главе с США подталкивала курдов-радикалов к сепаратизму в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западная коалиция во главе с Соединенными Штатами на севере Сирии подтолкнула курдов-боевиков к созданию квазигосударственных образований. Такое мнение он выразил на открытии XVIII совещания глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи в среду, 16 октября.

По словами министра, Запад подтолкнул курдов к противостоянию с арабскими племенами. Результатом такой «близорукой политики» стало то, что находящиеся в регионе боевики запрещенной в РФ организации «Исламское государство» начали «вновь разбредаться по Ближнему Востоку, Северной Африке и другим регионам мира».

Он напомнил, что Москва не первый год привлекает внимание к «взрывоопасной политике США и членов ведомой ими коалиции». Лавров подчеркнул, что Россия будет поощрять достижение и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами.

Коалиция во главе с США подталкивала курдов-радикалов к сепаратизму в Сирии

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

Курдские боевики никогда не воевали против террористов запрещенного в РФ «Исламского госдуарства» (ИГ), напротив, их действия способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать партизанскую войну на территории Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #курды #лавров

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