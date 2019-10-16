Террориста из Ливии Шабана Хадиа исключили из списка спикеров саммита Россия — Африка после заявления Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Об этом сообщил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

По его словам, Шабан Хадиа в рамках саммита в Сочи должен был рассказывать о безопасности в Африке, хотя сам связан с начальником тюрьмы «Митига», где содержатся незаконно арестованные россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан и сотни граждан других государств. После заявления главы Фонда ливийского террориста лишили слова на саммите.

«Мы показали, что Россия борется с терроризмом. Наша страна не должна и впредь приглашать бандитов учить нас жизни», — пишет Александр Малькевич.

Накануне глава ФЗНЦ Александр Малькевич возмутился появлением имени Шабана Хадиа в списке гостей форума Россия — Африка, который пройдет в Сочи на предстоящей неделе.

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы и помещены в ливийскую тюрьму весной 2019 года, но им до сих пор не предъявили обвинений. Сами они не знают, в чем их могут подозревать. Кроме того, руководство тюрьмы препятствует их встречам с адвокатом. Россияне, как и сотни других незаконно арестованных, содержатся в нечеловеческих условиях в жаре, без еды и воды.

Малькевич считает, что Ливия должна привезти россиян на саммит в Сочи и торжественно передать их России, а также извиниться и предложить компенсацию.