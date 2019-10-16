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 Приход армии САР в Кобани обозначит возвращение к мирной жизни на севере Сирии

Приход армии САР в Кобани обозначит возвращение к мирной жизни на севере Сирии
13:09   16 Октября 2019
Россия

Жители Абакана простились с погибшим в ДТП мэром Николаем Булакиным

Жители Абакана простились с погибшим в ДТП мэром Николаем Булакиным

Жители Абакана простились с погибшим в ДТП мэром города Николаем Булакиным. Прощание и похороны состоялись в среду, 16 октября.

На прощании с мэром Абакана было много чиновников и простых жителей города, сообщает РИА Новости. Булакина похоронили на территории Градо-Абаканского храма. В городе на сегодня объявлен траур, отменены все развлекательные мероприятия и концерты, а также спортивные состязания. 

В понедельник, 14 октября, мэр Абакана Николай Булакин ехал за рулем автомобиля в Красноярском крае и по какой-то причине вылетел в кювет на трассе. По предварительной информации, у 66-летнего Булакина отказало сердце, но точная причина смерти пока не названа. Известно, что ему стало плохо во время движения по трассе. Позднее в Сети появилось видео с места аварии

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #абакан #булакин

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