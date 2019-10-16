Приход армии САР в Кобани обозначит возвращение к мирной жизни на севере Сирии

Примечательно, что беженцы, которые сейчас пытаются выбраться из районов Сирии, где ведутся военные действия между Турцией и курдами из бандформирований, стремятся бежать именно в зоны контроля официального Дамаска, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

В комментарии ФАН военный эксперт объяснил, что в Кобани, Манбидж, а также в Ат-Табку и другие северные районы САР возвращаются сирийские правительственные войска, поэтому мирная жизнь там, безусловно, наладится.

«Конечно, приход сирийских военных туда обозначит начало восстановления нормальной жизни в данных регионах, и люди это понимают», — считает Андрей Кошкин.

Официальный Дамаск уже вернул Манбидж без единого выстрела. Ожидается, что аналогичная ситуация сложится и с Кобани, продолжил военный эксперт. Конфликт в той фазе, когда стратегические вопросы решаются большей частью путем консультаций. В среду, 16 октября, российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по инициативе последнего.

Андрей Кошкин добавил, что президент Турции собирается снова прилететь в Москву, чтобы обсудить детали антитеррористической операции «Источник мира». При этом в переговорах также поучаствуют и США.