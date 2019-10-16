Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

Эксперты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться работающим россиянам. Специалисты посоветовали не заменять полноценный обед перекусами.

Перерывы между приемами пищи не должны превышать трех часов, потому что они представляют стресс для организма, пишет RT. Специалисты напомнили, что для человека оптимально есть до шести раз в день.

В ФИЦ также посоветовали не злоупотреблять соленым, которое может повысить артериальное давление и спровоцировать отеки. Быстро перекусить на работе лучше всего фруктами, сухофруктами, орехами или горьким шоколадом.