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12:53   16 Октября 2019
Россия

Кремль не комментирует ситуацию с претензиями WADA к РУСАДА

Кремль не комментирует ситуацию с претензиями WADA к РУСАДА

Кремль не считает возможным комментировать ситуацию с претензиями Всемирного антидопингового агентства к РУСАДА, а все ответы по допингу уже дали, заявил в среду, 16 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российские спортивные власти направили детальный ответ на каждый из вопросов WADA, поэтому нужно дождаться реакции.

«Сейчас не считаю возможным что-либо комментировать», — добавил Песков.

Ранее WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. По версии Всемирного антидопингового агентства, РФ заподозрили в якобы манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года.

РФ 8 октября отправила WADA письмо с ответами. Документ подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий. Представители Всемирного антидопингового агентства рассмотрят объяснения российской стороны 23 октября.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #кремль #русада #всемирное антидопинговое агентство

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