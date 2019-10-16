США хотят уговорить Турцию остановить операцию против курдов-боевиков в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс в ближайшие сутки отправится в Турцию из-за операции против курдов из бандофрмирвоаний на севере Сирии. Об этом рассказал высокопоставленный американский чиновник в среду, 16 октября.

Агентство EFE со ссылкой на источники в руководстве США сообщает, что Пенс хочет провести в переговоры с представителями правительства Турции в столице страны. Главная тема встречи — прекращение огня на севере Сирии.

Пенс хочет уговорить власти Турции завершить операцию против курдских террористов.

«Это произойдет в ближайшие 24 часа, могу лишь вам сказать, что это будет очень скоро», — цитирует агентство анонимный источник.

Пока что информации о возможной встречи вице-президента США с президентом Турции Тайипом Эрдоганом нет.

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

Курдские боевики никогда не воевали против террористов запрещенного в РФ «Исламского госдуарства» (ИГ), напротив, их действия способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать партизанскую войну на территории Сирии.