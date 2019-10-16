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12:50   16 Октября 2019
Весь мир

Террористы из Ирака и Сирии стягиваются в Ливию, заявил Лавров

Террористы из Ирака и Сирии стягиваются в Ливию, заявил Лавров

Террористы из Ирака и Сирии могут массово отправиться в Ливию, заявил глава российского МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил в ходе совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ, которое прошло в Сочи в среду, 16 октября.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, этому способствуют ожесточенные военные конфликты в Ливии, где формируются террористические группировки.

«Продолжающееся ожесточенное противостояние ливийских сторон привело к тому, что в этой стране сохраняется вакуум безопасности, в условиях которого там поднимают голову террористические группировки, туда стягиваются боевики из Ирака и Сирии», — сказал Лавров.

В течение восьми лет в Ливии длится гражданская война, где сейчас страной пытаются править две стороны. Восток контролирует Палата представителей и Ливийская национальная армия, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. Правительство национального согласия (ПНС) пытается контролировать северо-запад Ливии. При этом члены ПНС поддерживают некоторых террористов и их группировки. Кроме того, Ливия получает оружие с территории Турции, также оттуда прибывают боевики для ПНС из Сирии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #ливия #африка

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