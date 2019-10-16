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12:49   16 Октября 2019
Россия

Опыт нобелевских лауреатов по борьбе с бедностью изучат в России

Опыт нобелевских лауреатов по борьбе с бедностью изучат в России

Российский Кабмин проанализирует мировой опыт борьбы с бедностью, в том числе методы, предложенные экономистами-лауреатами Нобелевской премии 2019 года. Такое заявление сделал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. 

Ранее стало известно, что премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за способы борьбы с глобальной бедностью. 

Силуанов признался, что пока не ознакомился с исследованием. На вопрос журналистов о том, будет ли правительство использовать исследования нобелевских ученых по экономике, чтобы бороться с бедностью, министр ответил утвердительно. 

«В любом случае, нам надо по широкому кругу анализировать тот мировой опыт, который есть, и если наши российские ученые предложили что-то интересное, будем анализировать и наверняка задействуем», — добавил он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #общество #бедность #бедность в рф #борьба с бедностью

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