Опыт нобелевских лауреатов по борьбе с бедностью изучат в России

Российский Кабмин проанализирует мировой опыт борьбы с бедностью, в том числе методы, предложенные экономистами-лауреатами Нобелевской премии 2019 года. Такое заявление сделал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее стало известно, что премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за способы борьбы с глобальной бедностью.

Силуанов признался, что пока не ознакомился с исследованием. На вопрос журналистов о том, будет ли правительство использовать исследования нобелевских ученых по экономике, чтобы бороться с бедностью, министр ответил утвердительно.