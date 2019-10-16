Отец Алеши Шимко прокомментировал появление нового «пьяного мальчика» под Кировом

Отец погибшего в аварии в Балашихе Алеши Роман Шимко прокомментировал ситуацию с появлением нового «пьяного мальчика», который умер в ДТП под Кировом. Он побеседовал на эту тему с телеканалом «360».

Напомним, что 13 июля этого года в селе Буйское Кировской области майор полиции на машине сбил шестилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Мальчик погиб, а в его крови обнаружили 0,51 промилле этанола. Хоть экспертиза и показала, что полицейский был трезв в момент ДТП, после убийства он продолжает служить.

Этот инцидент схож с историей погибшего в практически аналогичной ситуации Леши. Его сбила в Балашихе Ольга Алисова в 2017 году. Тогда в крови ребенка нашли 2,7 промилле алкоголя, что соответствует примерно 300 граммам водки. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Как в итоге оказалось, в его анализы попала спиртообразующая микрофлора.

«Вероятно, эксперты поумнели чуть-чуть. Вместо нереальной дозы — 2,7 [промилле] — написали, может быть, реальную, на их взгляд, — 0,5… Поумнели эксперты на примере моем», — сказал Роман.

По его мнению, таким образом виновные пытаются уйти от ответственности за содеянное — в данном случае, смерть ребенка. К тому же, уверен отец Алеши, если в такую ситуацию попадет рядовой гражданин, то его ждут «жернова системы».

Собеседник агентства вспомнил, что в деле с его сыном ему помогли знакомые врачи в Германии. У большинства же людей подобных контактов нет, посетовал он.