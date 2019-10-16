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 Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины

Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины
Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

 Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети

Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
12:28   16 Октября 2019
Весь мир

Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

Северную территорию Сирии, где проходит антитеррористическая операция Турции, заняли несколько тысяч курдов из бандформирований, сообщил в среду, 16 октября, директор разведки САР Хусам Люка. По его словам, Анкара официально не сообщала, сколько сил задействует Турция в «Источнике мира», но, если судить по масштабу операции, тогда группировка как минимум в разы превышает силы военизированных отрядов курдов.

СМИ сообщали о 15 тысячах турецких военных. Ранее сирийская арабская армия установила полный контроль над городом Манбидж, который захватили курдские вооруженные формирования. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы округа.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале антитеррористический операции «Источнике мира», направленной против курдов из бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкара создаст зону безопасности на турецко-сирийской границе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #курды #общество

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