Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

Северную территорию Сирии, где проходит антитеррористическая операция Турции, заняли несколько тысяч курдов из бандформирований, сообщил в среду, 16 октября, директор разведки САР Хусам Люка. По его словам, Анкара официально не сообщала, сколько сил задействует Турция в «Источнике мира», но, если судить по масштабу операции, тогда группировка как минимум в разы превышает силы военизированных отрядов курдов.

СМИ сообщали о 15 тысячах турецких военных. Ранее сирийская арабская армия установила полный контроль над городом Манбидж, который захватили курдские вооруженные формирования. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы округа.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале антитеррористический операции «Источнике мира», направленной против курдов из бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкара создаст зону безопасности на турецко-сирийской границе.