Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети. Кадры показал телеканал «Звезда».

Город Манбидж в Сирии пострадал от боевых действий, некоторые здания сильно пострадали в результате обстрелов, а какие-то уже не подлежат восстановлению. Местные дети радостно машут руками российским военным полицейским, которые патрулируют город.

Российское министерство обороны накануне подтвердило, что армия Сирии взяла город Манбидж и соседние деревни под контроль. Военные США покинули свои базы, отправившись к границе с Ираком.

Армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии неделю назад, 9 октября. В рамках операции планируется создать безопасную зону на границе Турции и САР. Операция направлена против курдских вооруженных формирований и террористов ИГ (запрещена в РФ), с которыми они сотрудничают под прикрытием борьбы с террором.

Анкара подчеркивает, что ведет борьбу не с курдами как с национальностью, а с теми курдами-радикалами, которые заняли территории в Сирии и убивают местных жителей, издеваются над людьми, диктуют свои условия жизни и унижают местное население. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после антитеррористической операции «Источник мира» сирийские беженцы смогут вернуться из Турции домой.