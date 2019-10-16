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 Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети

Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
Приговор израильтянке Иссахар может повлиять на отношения РФ и Израиля

Приговор израильтянке Иссахар может повлиять на отношения РФ и Израиля

 Ягудин заявил, что операция Тотьяминой в онкоцентре прошла успешно

Ягудин заявил, что операция Тотьяминой в онкоцентре прошла успешно
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

 Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины

Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины
Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

 Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети

Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
12:24   16 Октября 2019
Весь мир

Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети

Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети

Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети. Кадры показал телеканал «Звезда».

Город Манбидж в Сирии пострадал от боевых действий, некоторые здания сильно пострадали в результате обстрелов, а какие-то уже не подлежат восстановлению. Местные дети радостно машут руками российским военным полицейским, которые патрулируют город. 

Российское министерство обороны накануне подтвердило, что армия Сирии взяла город Манбидж и соседние деревни под контроль. Военные США покинули свои базы, отправившись к границе с Ираком. 

Армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии неделю назад, 9 октября. В рамках операции планируется создать безопасную зону на границе Турции и САР. Операция направлена против курдских вооруженных формирований и террористов ИГ (запрещена в РФ), с которыми они сотрудничают под прикрытием борьбы с террором.

Анкара подчеркивает, что ведет борьбу не с курдами как с национальностью, а с теми курдами-радикалами, которые заняли территории в Сирии и убивают местных жителей, издеваются над людьми, диктуют свои условия жизни и унижают местное население. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после антитеррористической операции «Источник мира» сирийские беженцы смогут вернуться из Турции домой. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #турция #политика #весь мир

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