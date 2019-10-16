Приговор израильтянке Иссахар может повлиять на отношения РФ и Израиля

Международный скандал разгорается между РФ и Израилем на фоне дела россиянина Алексея Буркова, которого задержали в еврейском государстве за киберпреступления. Накануне в Москве приговорили к 7,5 годам тюрьмы Нааму Иссахар — израильтянку, задержанную полицией за перевозку 9,6 грамма гашиша в столичном аэропорту еще весной.

Израильтяне считают, что девушку приговорили к такому суровому сроку специально для потенциального обмена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не ответил, получил ли российский лидер Владимир Путин прошение израильской стороны о помиловании Иссахар. Просьбу направил в Москву премьер Биньямин Нетаньяху 15 октября.

New York Times связывает столь жесткий приговор Иссахар с делом Буркова — россиянина, которого еще четыре года назад задержали в аэропорту Бен-Гурион по запросу властей США. СМИ отмечают, что у израильтянки есть еще и американское гражданство. Это ставит Вашингтон перед дилеммой, кто им нужен больше — своя гражданка или «русский хакер», отмечает News.ru.