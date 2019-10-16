Ягудин заявил, что операция Тотьяминой в онкоцентре прошла успешно

Российский фигурист Алексей Ягудин заявил, что операция его супруги — олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной — прошла успешно. Сейчас спортсменка восстанавливается и отдыхает. Об этом он написал в среду, 16 октября, в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Татьяну Тотьмянину госпитализировали в московской онкцоцентр, где она перенесла операцию. Врачи приняли решение удалить желчный пузырь спортсменки в связи с новообразованием.

Ягудин подчеркнул, что скрывать им нечего, а чтобы избежать слухов и домыслов, фигурист опубликовал в своем Instagram видео с поясняющей информацией. Он добавил, что супругу госпитализировали не в экстренном порядке, как писали ранее СМИ.

«Нам скрывать нечего. Говорим всё как есть, чтобы не было слухов и домыслов. <...> Спасибо за внимание и поддержку. Всё прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро она вернётся к своим друзьям и поклонникам», — написал Ягудин

Спортсмен также поблагодарил всех подписчиков и пользователей социальных сетей за поддержку.