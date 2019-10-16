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12:17   16 Октября 2019
Россия

Анна Богачева ответит на вопросы читателей ФАН о задержании в Минске

Анна Богачева ответит на вопросы читателей ФАН о задержании в Минске

«Федеральное агентство новостей» анонсировало эксклюзивное интервью с Анной Богачевой, незаконное задержание которой потрясло информпространство. Беседа пройдет 16 октября.

Девушка пообщается с представителями СМИ, а также ответит на вопросы читателей, которые можно оставить в официальной группе ФАН во «ВКонтакте». Отмечается, что Богачева подробно расскажет о своем путешествии в США, которое было в 2014 году. Несомненно, будет обсуждаться и инцидент в белорусском Минске.

15 октября стало известно о задержании россиянки в одной из гостиниц столицы Белоруссии. Как выяснилось позже, его провели по запросу Интерпола, который оказался незаконным. Как пояснял адвокат девушки, организация имеет компетенцию лишь в уголовном поле, а Богачеву задержали в рамках политического дела о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Напомним, что эти надуманные обвинения так и не были доказаны.

Анна Богачева ответит на вопросы читателей ФАН о задержании в Минске

Генеральная прокуратура Белоруссии провела разбирательство и освободила девушку. Более того, ведомство решает вопрос о прекращении международного преследования Анны на территории республики. Глава страны Александр Лукашенко и вовсе отказался экстрадировать россиянку по выдуманным обвинениям США.

Сейчас незаконно задержанная находится в полной безопасности в Санкт-Петербурге.

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Автор: Анна Манц
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