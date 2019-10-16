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12:14   16 Октября 2019
Весь мир

Венгерские фармацевты хотят вдвое увеличить производственные мощности в РФ

Венгерские фармацевты хотят вдвое увеличить производственные мощности в РФ

Венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter Nyrt планирует не только удвоить производственные мощности в РФ, но и увеличить продажи в США и Японии, сообщил в интервью агентству Bloomberg генеральный директор Габор Орбан. По его словам, в портфеле компании российское производство растет быстрее всего.

«Так будет и в ближайшие годы», — считает Габор Орбан.

По информации агентства, Gedeon Richter Nyrt не предоставила данных по объему производства российского подразделения. Однако известно, что с 1996 года компания потратила 100 миллионов евро на завод в подмосковном Егорьевске.

Габор Орбан добавил, что компания обсуждает несколько потенциальных сделок на покупку продуктов или лицензий. В частности, Gedeon Richter Nyrt стремится к сотрудничеству в сфере гинекологии, фирменных дженериков, а также в проектах, связанных с биотехнологиями. Венгерская фармацевтическая компания рассчитывает, что подобное сотрудничество поспособствует росту продаж в Японии и США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #венгрия #фармацевтика

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