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Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
11:59   16 Октября 2019
Россия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в баре Севастополя

Пьяный мужчина устроил стрельбу в баре Севастополя

Нетрезвый посетитель бара в Севастополе устроил ссору и несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщили в городском главке МВД в среду, 16 октября.

В ночь на понедельник двое молодых людей поссорились в баре «Пиратская лагуна» в нетрезвом состоянии. Один из них достал, предположительно, травматический пистолет и несколько раз выстрелил в соперника. Пострадавшего 1991 года рождения отправили в больницу, нападавший задержан прибывшими на место полицейскими.

Возбуждено уголовное дело. По словам источника РИА Новости в городской администрации, задержанный 1986 года рождения — уроженец Чечни. В Севастополь он приехал на заработки.

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Автор: Арсений Аскольский
#стрельба #полиция #севастополь

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