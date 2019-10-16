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11:58   16 Октября 2019
Россия

Европейские ученые собираются в Крым, чтобы познакомиться с новым видом насекомых

Европейские ученые собираются в Крым, чтобы познакомиться с новым видом насекомых

Новый биологический вид насекомых открыли на Крымском полуострове, сообщили в пресс-службе местного федерального университета имени Вернадского.

«Уникальный вид, который обнаружен в Крыму, относится к классу «Насекомые», отряду «Чешуекрылые», семейству «Стеклянницы», — уточнили в публикации.

Его назвали Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова) в честь профессора учебного заведения Константина Ефетова и признания его заслуг в области биологии. Научное описание нового вида было опубликовано в журнале Russian Entomological Journal под авторством ведущего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Олега Горбунова.

«Зарубежные коллеги в восторге от открытия. Европейцы очень удивлены и собираются в Крым специально за N. efetovi», — отметил автор.

Ученый считает, что насекомые — эндемики региона. Их дальнейшее изучение поможет разработать меры по охране нового вида.

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Автор: Анна Манц
#крым #открытие #насекомые #биология

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