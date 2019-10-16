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Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

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 Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети

Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
11:57   16 Октября 2019
Россия

Основной темой визита Эрдогана в РФ станет Сирия, сообщил Лавров

Основной темой визита Эрдогана в РФ станет Сирия, сообщил Лавров

Основной темой визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ станет Сирия, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, эта же тема политического урегулирования ситуации в Сирии станет главной на заседании конституционного совета.

Как рассказал глава российского внешнеполитического ведомства, также во время визита президента Турции в Россию обсудят вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии и продвижение политического процесса в рамках заседания конституционного комитета, которое состоится впервые. 

Армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, она направлена не на курдов как национальность, а на вооруженные курдские формирования, которые под прикрытием борьбы с ИГ (запрещена в РФ) заняли территории в Сирии и угнетают местное население, диктуют свои условия и убивают людей. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #лавров #политика #весь мир

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