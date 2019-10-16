Основной темой визита Эрдогана в РФ станет Сирия, сообщил Лавров

Основной темой визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ станет Сирия, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, эта же тема политического урегулирования ситуации в Сирии станет главной на заседании конституционного совета.

Как рассказал глава российского внешнеполитического ведомства, также во время визита президента Турции в Россию обсудят вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии и продвижение политического процесса в рамках заседания конституционного комитета, которое состоится впервые.

Армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, она направлена не на курдов как национальность, а на вооруженные курдские формирования, которые под прикрытием борьбы с ИГ (запрещена в РФ) заняли территории в Сирии и угнетают местное население, диктуют свои условия и убивают людей.