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11:58   16 Октября 2019
Россия

Жительница Петербурга расчленила соседа по коммуналке за убийство любимого кота

Жительница Петербурга расчленила соседа по коммуналке за убийство любимого кота

Полиция задержала жительницу Петербурга, подозреваемую в убийстве соседа по коммунальной квартире. Женщина расчленила тело жертвы и вывезла его в пяти пакетах на окраину города на маршрутке. Об этом стало известно 16 октября, в среду.

По информации петербургского Главка МВД России, сотрудники полиции задержали 41-летнюю неработающую гражданку по подозрению в преступлении. Жесткое убийство, которое случилось в марте этого года, раскрыто. Возбуждено уголовное дело.  

Известно, что женщина находилась с 29-летним соседом, которого впоследствии убила, в затяжном конфликте. Они проживали в коммунальной квартире в одном из домов по Кустарному переулку. В марте между жителями дома произошла роковая ссора, во время которой она ударила его молотком по голове, а также нанесла удары ногами. 

Отмечается, что последней каплей для женщины могло стать убийство ее любимого кота соседом. 

«Совершив убийство, подозреваемая расчленила тело потерпевшего, части которого в полиэтиленовых пакетах за несколько раз перевезла на маршрутке к месту их обнаружения», — уточнили в ведомстве. 

На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемой. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #происшествия #петербург #общество

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