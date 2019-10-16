Жительница Петербурга расчленила соседа по коммуналке за убийство любимого кота

Полиция задержала жительницу Петербурга, подозреваемую в убийстве соседа по коммунальной квартире. Женщина расчленила тело жертвы и вывезла его в пяти пакетах на окраину города на маршрутке. Об этом стало известно 16 октября, в среду.

По информации петербургского Главка МВД России, сотрудники полиции задержали 41-летнюю неработающую гражданку по подозрению в преступлении. Жесткое убийство, которое случилось в марте этого года, раскрыто. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что женщина находилась с 29-летним соседом, которого впоследствии убила, в затяжном конфликте. Они проживали в коммунальной квартире в одном из домов по Кустарному переулку. В марте между жителями дома произошла роковая ссора, во время которой она ударила его молотком по голове, а также нанесла удары ногами.

Отмечается, что последней каплей для женщины могло стать убийство ее любимого кота соседом.

«Совершив убийство, подозреваемая расчленила тело потерпевшего, части которого в полиэтиленовых пакетах за несколько раз перевезла на маршрутке к месту их обнаружения», — уточнили в ведомстве.

На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемой.