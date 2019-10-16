Блокадникам выплатят по семь тысяч рублей к 75-летию Победы

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду, 16 октября, приняли закон о выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей. По информации ЗакСа, 43 голосами приняли закон о единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы.

Согласно документу, в 2020 году ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, труженикам тыла, участникам послевоенного разминирования объектов на территории СССР и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей выплатят по семь тысяч рублей.