Блокадникам выплатят по семь тысяч рублей к 75-летию Победы
Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду, 16 октября, приняли закон о выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей. По информации ЗакСа, 43 голосами приняли закон о единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы.
Согласно документу, в 2020 году ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, труженикам тыла, участникам послевоенного разминирования объектов на территории СССР и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей выплатят по семь тысяч рублей.
Вдовам и вдовцам погибших в период Второй мировой войны военных выплатят по четыре тысячи рублей, а горожане, которые родились до 3 сентября 1945 года и не входили в указанные категории, получат по три тысячи рублей.
Всего выплаты получат 400 тысяч жителей Петербурга. Для единовременной денежной выплаты потребуется около 1,47 миллиарда рублей.
В целом 43 голосами принят Закон «О единовременной денежной выплате отдельным категориям жителей Санкт-Петербурга в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» https://t.co/XsVzQiLsNk— ЗакС СПб (@ZSspb) 16 октября 2019 г.