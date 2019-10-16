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11:46   16 Октября 2019
Россия

Блокадникам выплатят по семь тысяч рублей к 75-летию Победы

Блокадникам выплатят по семь тысяч рублей к 75-летию Победы

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду, 16 октября, приняли закон о выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей. По информации ЗакСа,  43 голосами приняли закон о единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы.

Согласно документу, в 2020 году ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, труженикам тыла, участникам послевоенного разминирования объектов на территории СССР и бывшим несовершеннолетним узникам  концлагерей выплатят по семь тысяч рублей.

Вдовам и вдовцам погибших в период Второй мировой войны военных выплатят по четыре тысячи рублей, а горожане, которые родились до 3 сентября 1945 года и не входили в указанные категории, получат по три тысячи рублей.

Всего выплаты получат 400 тысяч жителей Петербурга. Для единовременной денежной выплаты потребуется около 1,47 миллиарда рублей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #ветераны #выплаты #великая отечественная война

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