Центробанк выпустил серебряную памятную монету в честь саммита Россия — Африка. Как сообщает регулятор, номинал монеты — три рубля, тираж — три тысячи экземпляров.

На лицевой стороне изобразили герб РФ, а также надписи «Российская Федерация» и «Банк России», номинал монеты и указание 2019 года. Также на монете указана проба серебра. На обороте напечатана цветная эмблема, наверху контур Российской Федерации на карте, внизу — Африканский континент. Также есть надпись «Сочи 2019».

В ЦБ РФ отметили, что эксклюзивные монеты также являются средством платежа без каких-либо ограничений.

Саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет в Сочи, он начнется 23 октября и продлится два дня. Сопредседателями являются президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.