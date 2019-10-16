Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Приговор израильтянке Иссахар может повлиять на отношения РФ и Израиля

Приговор израильтянке Иссахар может повлиять на отношения РФ и Израиля

 Ягудин заявил, что операция Тотьяминой в онкоцентре прошла успешно

Ягудин заявил, что операция Тотьяминой в онкоцентре прошла успешно
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

 Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины

Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины
Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

 Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети

Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
Приговор израильтянке Иссахар может повлиять на отношения РФ и Израиля

Приговор израильтянке Иссахар может повлиять на отношения РФ и Израиля

 Ягудин заявил, что операция Тотьяминой в онкоцентре прошла успешно

Ягудин заявил, что операция Тотьяминой в онкоцентре прошла успешно
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

 Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины

Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины
Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

 Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети

Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
11:35   16 Октября 2019
Россия

Центробанк выпустил серебряную памятную монету в честь саммита Россия — Африка

Центробанк выпустил серебряную памятную монету в честь саммита Россия — Африка

Центробанк выпустил серебряную памятную монету в честь саммита Россия — Африка. Как сообщает регулятор, номинал монеты — три рубля, тираж — три тысячи экземпляров.

На лицевой стороне изобразили герб РФ, а также надписи «Российская Федерация» и «Банк России», номинал монеты и указание 2019 года. Также на монете указана проба серебра. На обороте напечатана цветная эмблема, наверху контур Российской Федерации на карте, внизу — Африканский континент. Также есть надпись «Сочи 2019». 

В ЦБ РФ отметили, что эксклюзивные монеты также являются средством платежа без каких-либо ограничений.

Саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет в Сочи, он начнется 23 октября и продлится два дня. Сопредседателями являются президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #цб рф #политика #африка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...