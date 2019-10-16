Миссия ООН тормозит усиление армии ЦАР

Вооруженные силы ЦАР (фр. Forces Armées Centrafricaines, сокращенно FACA) наращивают свою мощь. Это стало возможно благодаря инициированному в Хартуме и подписанному в Банги Соглашению о примирении (APPR).

Кроме того, Центральноафриканская республика получает военную помощь от дружественных государств, в частности, России. Однако увеличение ВС страны не решает проблемы контроля FACA со стороны комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). Об этом пишет издание aBangui.com.

Отмечается, что вооруженные силы страны обязаны консультироваться с миссией не только перед военными операциями, но и перед любой передислокацией. Сейчас в боеготовности находятся около четырех тысяч человек, что очень мало для обеспечения безопасности. Большую часть военных тренируют российские инструкторы.

Ранее европейская миссия EUTM-RCA занималось подготовкой трех тысяч солдат, но низкий уровень обучения вынудил руководство ЦАР обратиться к российским специалистам.

МИНУСКА контролирует FACA, и влияет на мнения во Франции. Издание отмечает, что сейчас ни одна из стран Европы не желает реализации мирного соглашения, которое бы стабилизировало обстановку в стране. Миротворцы в ЦАР, напротив, замедляют процесс.