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Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
11:39   16 Октября 2019
Весь мир

Миссия ООН тормозит усиление армии ЦАР

Миссия ООН тормозит усиление армии ЦАР

Вооруженные силы ЦАР (фр. Forces Armées Centrafricaines, сокращенно FACA) наращивают свою мощь. Это стало возможно благодаря инициированному в Хартуме и подписанному в Банги Соглашению о примирении (APPR).

Кроме того, Центральноафриканская республика получает военную помощь от дружественных государств, в частности, России. Однако увеличение ВС страны не решает проблемы контроля FACA со стороны комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). Об этом пишет издание  aBangui.com.

Отмечается, что вооруженные силы страны обязаны консультироваться с миссией не только перед военными операциями, но и перед любой передислокацией. Сейчас в боеготовности находятся около четырех тысяч человек, что очень мало для обеспечения безопасности. Большую часть военных тренируют российские инструкторы.

Ранее европейская миссия EUTM-RCA занималось подготовкой трех тысяч солдат, но низкий уровень обучения вынудил руководство ЦАР обратиться к российским специалистам.

Миссия ООН тормозит усиление армии ЦАР

МИНУСКА контролирует FACA, и влияет на мнения во Франции. Издание отмечает, что сейчас ни одна из стран Европы не желает реализации мирного соглашения, которое бы стабилизировало обстановку в стране. Миротворцы в ЦАР, напротив, замедляют процесс.

«Нужна ли такая помощь ЦАР?», — вопрошают авторы статьи.

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Автор: Арсений Аскольский
#оон #африка #цар

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