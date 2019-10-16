Комитет ГД поддержал увеличение МРОТ на 850 рублей в 2020 году

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду, 16 октября, поддержал правительственный законопроект об установлении с 2020 года минимального размера оплаты труда в размере 12 тысяч 130 рублей ежемесячно.

Согласно проекту закона, кабмин предложил установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц, что составляет 100 процентов величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года​​​. Минимальный размер оплаты труда по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 тысяч 280 рублей ежемесячно) увеличится на 850 рублей (рост на 7,5 процента).

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, если учитывать применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, тогда МРОТ вырастет дифференцированно от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.