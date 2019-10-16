Главный тренер Сборной России Станислав Черчесов пришел в качестве гостя на программу «Вечер с Владимиром Соловьевым», где рассказал о перспективах команды на грядущем Евро-2020. Об этом сообщается в среду, 16 октября.

После того, как российская команда обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2020, тренер сборной России рассказал о своих подопечных в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым.

«Как удалось миллионеров, испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью ребят превратить в настоящих звезд, за которых болеет страна и которые чувствуют за нее ответственность?» — поинтересовался Соловьев.

В свою очередь, Черчесов поправил Соловьева и сказал, что в национальной сборной играют «нормальные ребята, любящие Россию», а вопрос заработка отходит на второй план. Телеведущий согласился с тренером и добавил, что не так важно, сколько получают футболисты, самое главное, чтобы они добивались результата в своем деле.