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Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
11:42   16 Октября 2019
Россия

Черчесов вступился за «футболистов-миллионеров» после обвинений Соловьева

Черчесов вступился за «футболистов-миллионеров» после обвинений Соловьева

Главный тренер Сборной России Станислав Черчесов пришел в качестве гостя на программу «Вечер с Владимиром Соловьевым», где рассказал о перспективах команды на грядущем Евро-2020. Об этом сообщается в среду, 16 октября. 

После того, как российская команда обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2020, тренер сборной России рассказал о своих подопечных в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым. 

«Как удалось миллионеров, испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью ребят превратить в настоящих звезд, за которых болеет страна и которые чувствуют за нее ответственность?» — поинтересовался Соловьев.

В свою очередь, Черчесов поправил Соловьева и сказал, что в национальной сборной играют «нормальные ребята, любящие Россию», а вопрос заработка отходит на второй план. Телеведущий согласился с тренером и добавил, что не так важно, сколько получают футболисты, самое главное, чтобы они добивались результата в своем деле. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #футбол #политика #спорт #общество #соловьев #черчесов

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