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Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
11:15   16 Октября 2019
Россия

Глава ФСБ заявил о предотвращении 39 терактов в России в 2019 году

Глава ФСБ заявил о предотвращении 39 терактов в России в 2019 году

Глава ФСБ Александр Бортников заявил о предотвращении 39 терактов в России. По его словам, именно столько террористических преступлений удалось пресечь с начала 2019 года.

По словам главы ФСБ, 32 боевика удалось ликвидировать, 679 — задержать. Кроме того, 22 боевика удалось склонить к отказу от террористической деятельности.

Выступая на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности государств-партнеров ФСБ в Сочи, Бортников рассказал, что с начала года в России прекратили существование 49 террористических ячеек, которые собирались совершить теракты в российских регионах. Также он отметил, что удалось заблокировать счета пяти с половиной тысяч человек, которые подозреваются в связях с террористами. 

В начале октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что в России удалось предотвратить четыре теракта в Туле, Воронеже, Тамбове и Владимире.  

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #фсб #теракт #бортников #общество

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