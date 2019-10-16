Лукашенко оправдал доверие россиян, отказавшись экстрадировать Анну Богачеву в США — эксперт

Экс-советник управления президента России по внутренней политике Олег Матвейчев прокомментировал решение белорусского лидера Александра Лукашенко в ситуации с незаконным задержанием в Минске россиянки Анны Богачевой.

Стоит напомнить, что девушка уже находится на свободе. О ее задержании по запросу Интерпола стало известно 15 октября. Как отмечал ее адвокат, инцидент был связан с делом о «российском вмешательстве» в американские выборы, которое так и не было подтверждено.

Причем защитник подчеркивал, что задержание было незаконным. В компетенции Интерпола находится только уголовная сфера. Это же сфабрикованное дело — явно политическое, направленное на дискредитацию не только России, но и ее граждан.

Глава Белоруссии отказался экстрадировать россиянку по ложному обвинению США, чем вызвал бурное обсуждение и одобрение пользователей сети. Вот и политолог в беседе со «Словом и делом» также поддержал решение Лукашенко, назвав его «очень хорошим» и ожидаемым.

«Еще вчера, когда у всех было беспокойство по этому вопросу, я сказал, что все будет в порядке. Рядовые сотрудники, когда видят соответствующую базу, обязаны произвести задержание, но дальше происходит рассмотрение. Конечно, на такой недружественный шаг, как передача нашего гражданина, причем по обстоятельствам, которые абсолютно неизвестны, никто бы не пошел», — заметил Матвейчев.

По его мнению, девушка, которая давным давно и на «пять минут» побывала в США, не могла изменить всю избирательную систему и как-то повлиять на выборы. Это абсурд, чушь и надуманный предлог, подчеркнул эксперт.