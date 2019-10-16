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 Ягудин заявил, что операция Тотьяминой в онкоцентре прошла успешно

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 Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины

Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины
Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

Разведка САР назвала количество радикальных курдов на севере Сирии

 Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети

Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
11:14   16 Октября 2019
Россия

Россия будет содействовать Сирии и Турции по обеспечению безопасности на границе

Россия будет содействовать Сирии и Турции по обеспечению безопасности на границе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет способствовать налаживанию взаимодействия Сирии и Турции по обеспечению безопасности на общей границе двух стран.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва продолжит действовать в русле международного права и резолюций Совбеза ООН. Такое мнение он выразил на открытии восемнадцатого совещания глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи в среду, 16 октября.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над городом Манбидж. Населенный пункт занимали курдские вооруженные формирования. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы округа

Россия будет содействовать Сирии и Турции по обеспечению безопасности на границе

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

Курдские боевики никогда не воевали против террористов запрещенного в РФ «Исламского госдуарства» (ИГ), напротив, их действия способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать партизанскую войну на территории Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция #лавров

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