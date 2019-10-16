Россия будет содействовать Сирии и Турции по обеспечению безопасности на границе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет способствовать налаживанию взаимодействия Сирии и Турции по обеспечению безопасности на общей границе двух стран.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва продолжит действовать в русле международного права и резолюций Совбеза ООН. Такое мнение он выразил на открытии восемнадцатого совещания глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи в среду, 16 октября.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над городом Манбидж. Населенный пункт занимали курдские вооруженные формирования. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы округа

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

Курдские боевики никогда не воевали против террористов запрещенного в РФ «Исламского госдуарства» (ИГ), напротив, их действия способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать партизанскую войну на территории Сирии.