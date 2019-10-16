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 Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети

Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
11:03   16 Октября 2019
Весь мир

Глава МИД Франции хочет обсудить ситуацию на востоке Сирии с Путиным

Глава МИД Франции хочет обсудить ситуацию на востоке Сирии с Путиным

Западные страны должны обсудить ситуацию на востоке Сирии, где проходит турецкая операция против курдских вооруженных формирований, с российским президентом Владимиром Путиным, заявил глава французского министерства иностранных дел  Жан-Ив Ле Дриан.

«Потому что у России общие интересы с Францией в этой [восточной] части Сирии», — пояснил дипломат.

Глава МИД Франции хочет обсудить ситуацию на востоке Сирии с Путиным

Анкара объявила о старте антитеррористической операции в арабской республике 9 октября. Наступление преследует цель освободить приграничные с Турцией территории, которые были захвачены террористами по большей части из курдских бандгрупп.

Курды пришли в регион под предлогом освобождения его от боевиков «Исламского государства»* (запрещено в России), но вместо этого они предлагали им высокие посты в своих рядах. Настоящей борьбой в это время занимались САА, ВКС РФ и союзные силы.

Помимо оккупации земель, курдские радикалы также притесняют местное население — арабов-суннитов. Занятия в местных школах проходят на курдском языке, а детей заставляют учиться по курдским учебникам.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#россия #путин #франция #сирия

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