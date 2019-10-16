Президент Кении Ухура Кениата встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи на саммите Россия — Африка. Об этом сообщает кенийское посольство.

Ранее стало известно, что Ухура Кениата и Владимир Путин подпишут три соглашения по итогам встречи в России. Какие данные содержат документы, пока не сообщается.

Саммит и экономический форум Россия — Африка стартует в Сочи 23 октября, он продлится два дня. Свое участие в нем подтвердили все лидеры государств Африканского континента. На саммите будет работать более 600 волонтеров, которые помогут делегациям ориентироваться в Сочи. Масштабное мероприятие будет проводиться впервые.

Экономический форум откроют президенты РФ и Египта, в его рамках также ожидается подписание ряда важнейших соглашений в сфере экономики, инвестиций и торговли.