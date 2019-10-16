США пытались рассорить РФ и Белоруссию задержанием Богачевой, считает эксперт

Россиянка Анна Богачева, проходившая в США по делу о так называемом вмешательстве в выборы президента в 2016 году, была задержана в Минске 15 октября по запросу Вашингтона. Однако девушку сразу отпустили из-за отсутствия поводов для ареста и экстрадиции в США.

По мнению адвоката гражданки России, Интерпол, инициировавший задержание Богачевой, нарушил закон. Американское ведомство имеет право заниматься только уголовными делами. При этом обвинение россиянки было политическим — то есть вне юрисдикции Интерпола.

Благодаря здравому рассудку прокурора Белоруссии жительницу России быстро отпустили. Такое заявление сделал политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в беседе с Nation News.

Эксперт напомнил, что так называемое вмешательство в выборы не было доказано, о чем заявлял даже президент США Дональд Трамп. Все это делалось для того, чтобы вовлечь Трампа в импичмент.

Именно Белоруссия помогла понять, что это была провокация со стороны США. Ведь если бы они выдали женщину, то Москва и Минск могли бы выйти на конфликт. Таким образом, США попытались ухудшить отношения между Россией и Белоруссией, сказал эксперт.