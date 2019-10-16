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Видео патрулирования сирийского Манбиджа военной полицией РФ опубликовали в Сети
11:08   16 Октября 2019
Россия

США пытались рассорить РФ и Белоруссию задержанием Богачевой, считает эксперт

США пытались рассорить РФ и Белоруссию задержанием Богачевой, считает эксперт

Россиянка Анна Богачева, проходившая в США по делу о так называемом вмешательстве в выборы президента в 2016 году, была задержана в Минске 15 октября по запросу Вашингтона. Однако девушку сразу отпустили из-за отсутствия поводов для ареста и экстрадиции в США. 

По мнению адвоката гражданки России, Интерпол, инициировавший задержание Богачевой, нарушил закон. Американское ведомство имеет право заниматься только уголовными делами. При этом обвинение россиянки было политическим  — то есть вне юрисдикции Интерпола. 

Благодаря здравому рассудку прокурора Белоруссии жительницу России быстро отпустили. Такое заявление сделал политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в беседе с Nation News.

Эксперт напомнил, что так называемое вмешательство в выборы не было доказано, о чем заявлял даже президент США Дональд Трамп. Все это делалось для того, чтобы вовлечь Трампа в импичмент. 

Именно Белоруссия помогла понять, что это была провокация со стороны США. Ведь если бы они выдали женщину, то Москва и Минск могли бы выйти на конфликт. Таким образом, США попытались ухудшить отношения между Россией и Белоруссией, сказал эксперт.  

«Хорошо, что белорусы все поняли и не допустили дипломатической эскалации. Это просто один из элементов информационной борьбы, которую они ведут в отношении нас уже давно»,  — заключил публицист. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество

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