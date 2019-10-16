Жители Петербурга едят самый дорогой хлеб

Эксперты IT-компании «Эвотор» изучили цены на хлеб в крупнейших российских городах и выяснили, где он стоит дороже и дешевле всего. Об этом этом пишут РИА Новости в среду, 16 октября.

Самая высокая цена на хлеб оказалась в Петербурге, а самая низкая — в Перми и Нижнем Новгороде. Так, буханка «Бородинского» обойдется жителям Северной столицы в среднем в 57 рублей, а «Дарницкий» хлеб — в 36 рублей. При этом в Москве средняя цена на такой хлеб — 44 и 27 рублей соответственно.

Средняя цена на «Бородинский» в Перми и Нижнем Новгороде составила 23 рубля, «Дарницкий» — 17-18 рублей.

Эксперты выяснили, что за минувший год больше всего вырос в цене ржаной хлеб — на 20%. Дороже всего он продается в Москве и Самаре — 50 и 37 рублей соответственно. В Петербурге на него были средние цены по сравнению с другими городами — 31 рубль.

В Нижнем Новгороде и Перми ржаной стоит 21-23 рубля.