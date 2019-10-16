Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела. Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро страны, речь идет о возможных злоупотреблениях служебными полномочиями.

Если выяснится, что Луценко действительно виновен, ему грозит до трех лет ограничения свободы, уточнили в НАБУ. В ведомстве сообщили, что речь идет об исполнении решения суда, согласно которому Бюро обязали расследовать возможные преступления Юрия Луценко. Ранее сообщалось, что заявление в отношении Луценко подал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

На минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Он подозревается в декларировании недостоверной информации за 2018 год.