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10:33   16 Октября 2019
Политика

РФ и Кения заключат три договора на саммите Россия — Африка

РФ и Кения заключат три договора на саммите Россия — Африка

Подписание трех соглашений планируется по результатам встречи лидеров России и Кении Владимира Путина и Ухуры Кениаты на полях саммита Россия — Африка. Об этом в среду, 16 октября, заявили в посольстве Кении. 

Как сообщили в посольстве, по итогам встречи Путина и Кениаты будут подписаны три договора. Подробностей по содержанию документов пока нет.

Первый в истории саммит Россия — Африка пройдет в октябре текущего года в городе Сочи. Российский лидер подписал указ о проведении саммита в конце февраля 2019 года. Впервые в истории на мероприятие пригласили всех лидеров государств Африканского континента, а также руководителей крупнейших субрегиональных объединений и организаций.

По результатам встречи планируется будет подписана политическая декларация по основным направлениям российско-африканского сотрудничества. Кроме этого, в рамках мероприятия 23 октября президенты России и Египта откроют экономический форум, на котором также планируется подписать весомый пакет договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #кения #саммит россия-африка

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