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 ОАЭ обсуждают с РФ создание продуктового хаба по примеру «Фуд сити»

ОАЭ обсуждают с РФ создание продуктового хаба по примеру «Фуд сити»
10:36   16 Октября 2019
Весь мир

ОАЭ обсуждают с РФ создание продуктового хаба по примеру «Фуд сити»

ОАЭ обсуждают с РФ создание продуктового хаба по примеру «Фуд сити»

Объединенные Арабские Эмираты хотят создать на своей территории хаб для поставок продуктов питания по аналогии с московским «Фуд сити», этот вопрос обсуждается с Россией. Об этом сообщила глава министерства по вопросам продовольственной безопасности Мариам Аль-Мхейри в комментарии РИА Новости.

Она отметила, что хаб в столице России — это отличный пример сбора продуктов со всей страны для осуществления поставок. Поскольку Эмираты — это целая сеть портов и авиалиний, то для РФ могут открыться новые возможности, а ее ранок может вырасти на три миллиарда потребителей. Как подчеркнула министр, российское государство является стратегическим партнером ОАЭ в сфере продовольствия. 

«Двусторонние отношения между нашими странами прекрасны, и это как раз та основа, которая нужна нам для расширения сельскохозяйственного бизнеса», — добавила собеседница агентства.

Национальная стратегия продовольственной безопасности Эмиратов в первую очередь касается поддержки сельскохозяйственного предпринимательства, а также диверсификации источников поставок продовольствия.

«Так что Россия — это определенно та страна, которую мы рассматриваем», — заключила Аль-Мхейри.

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Автор: Анна Манц
#россия #оаэ #продукты #фуд сити

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