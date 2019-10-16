ОАЭ обсуждают с РФ создание продуктового хаба по примеру «Фуд сити»
Объединенные Арабские Эмираты хотят создать на своей территории хаб для поставок продуктов питания по аналогии с московским «Фуд сити», этот вопрос обсуждается с Россией. Об этом сообщила глава министерства по вопросам продовольственной безопасности Мариам Аль-Мхейри в комментарии РИА Новости.
Она отметила, что хаб в столице России — это отличный пример сбора продуктов со всей страны для осуществления поставок. Поскольку Эмираты — это целая сеть портов и авиалиний, то для РФ могут открыться новые возможности, а ее ранок может вырасти на три миллиарда потребителей. Как подчеркнула министр, российское государство является стратегическим партнером ОАЭ в сфере продовольствия.
«Двусторонние отношения между нашими странами прекрасны, и это как раз та основа, которая нужна нам для расширения сельскохозяйственного бизнеса», — добавила собеседница агентства.
Национальная стратегия продовольственной безопасности Эмиратов в первую очередь касается поддержки сельскохозяйственного предпринимательства, а также диверсификации источников поставок продовольствия.
«Так что Россия — это определенно та страна, которую мы рассматриваем», — заключила Аль-Мхейри.