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10:25   16 Октября 2019
Весь мир

ВМС Швеции перепутали морской буй с российской подлодкой и устроили военную операцию

ВМС Швеции перепутали морской буй с российской подлодкой и устроили военную операцию

Подлодка ВМС Швеции перепутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной. Это вызвало в 2014 году масштабную военную операцию, рассказало издание Svenska Dagbladet.

Швеция потратила на операцию около 20 миллионов крон (1,8 миллиона евро). Иностранные СМИ предполагали, что речь идет о российской мини-подлодке. При этом в Минобороны России подчеркивали, что такой сценарий невозможен, потому что этих субмарин уже нет в боевом составе ВМФ.

После окончания операции, шведский министр обороны Петер Хультквист заявил, что вооруженные силы страны «получили подтверждение, что в водах Швеции была иностранная подлодка».

По словам источника Svenska Dagbladet, ошибка произошла, когда экипаж шведской подлодки искал движущиеся объекты. Военных сбил с толку сигнал сломавшегося метеорологического буя. Позже это подтвердили и в метеорологической службе.

Правительство Швеции узнало об источнике сигнала лишь через год. Тогда власти уже решили увеличить расходы на оборону и выделили дополнительные деньги на поиск иностранных плавсредств в водах страны, отмечает издание.

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Автор: Саида Габиева
#швеция #подлодка

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