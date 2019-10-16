Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины

Новым начальником управления государственной охраны Украины стал Сергей Рудь. Соответствующий указ подписал глава украинского государства Владимир Зеленский. Документ опубликован в среду на сайте президента.

Новым главой украинского ведомства стал Рудь. Об этом стало известно в среду, 15 октября.

«Назначить Рудя Сергея Леонидовича начальником управления государственной охраны Украины», — говорится в тексте документа.

Предыдущего начальника Госохраны Алексея Оцерклевича президент Зеленский уволил с должности другим указом.

Оцерклевич проработал на посту начальника Госохраны с мая по октябрь 2019 года.