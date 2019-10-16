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10:14   16 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины

Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины

Новым начальником управления государственной охраны Украины стал Сергей Рудь. Соответствующий указ подписал глава украинского государства Владимир Зеленский. Документ опубликован в среду на сайте президента. 

Новым главой украинского ведомства стал Рудь. Об этом стало известно в среду, 15 октября.

«Назначить Рудя Сергея Леонидовича начальником управления государственной охраны Украины», — говорится в тексте документа.

Предыдущего начальника Госохраны Алексея Оцерклевича президент Зеленский уволил с должности другим указом. 

Оцерклевич проработал на посту начальника Госохраны с мая по октябрь 2019 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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