Эксперт предположил, что СБ ООН осудят Турцию за операцию против курдов-террористов

Эксперт Андрей Кошкин предположил, что СБ ООН осудят Турцию за операцию против курдов-террористов. По словам политолога, члены Совета Безопасности ООН запросили обсуждение антитеррористической операции в Сирии в ходе консультаций, которые состоятся в среду.

Как отметил политолог, все страны Евросоюза выступили за обсуждение операции, которую проводит Анкара в Сирии. В частности, представители Германии, Великобритании и Франции в СБ ООН недовольны проводимой операцией. По мнению Андрея Кошкина, члены Совбеза ООН, скорее всего, осудят действия Турции, так как Анкара не смогла донести общественности необходимость проведения операции против вооруженных курдских формирований.

«Ни в коем случае нельзя говорить, что армия Турции уничтожает простых курдов, Анкара пытается оттеснить именно боевиков курдских военных формирований», — подчеркивает эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

По мнению политолога, представители Евросоюза не до конца понимают, что антитеррористическая операция в Сирии со стороны Турции направлена на освобождение сирийского народа от курдов-террористов, а не от простых курдов как национальности. Андрей Кошкин напоминает, что сейчас в Турции находятся порядка трех миллионов беженцев из Сирии и около 400 тысяч простых курдов, которых Анкара приютила у себя.

Эксперт уточняет, что власти Анкары не смогли вовремя и правильно провести информационную кампанию о том, что антитеррористическая операция «Источник мира» касается вооруженных курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ), которые заняли территории на севере САР и устанавливают там свои порядки. Именно из-за недостаточного количества информации США и часть Евросоюза возмущены поведением Турции и вводят санкции против Анкары.

Антитеррористическая операция «Источник мира» ведется против курдов-радикалов и террористов, совместно с которыми они заняли территории на севере Сирии. Под предлогом борьбы с террористами вооруженные курды убивают и издеваются над местным населением, устанавливают жителей свои правила, заставляют детей учить свой язык.