Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Президент Кении встретится с Путиным в Сочи на саммите Россия — Африка

Президент Кении встретится с Путиным в Сочи на саммите Россия — Африка

 Жители Петербурга едят самый дорогой хлеб

Жители Петербурга едят самый дорогой хлеб
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

 Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины

Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины
Глава МИД Франции хочет обсудить ситуацию на востоке Сирии с Путиным

Глава МИД Франции хочет обсудить ситуацию на востоке Сирии с Путиным

 ОАЭ обсуждают с РФ создание продуктового хаба по примеру «Фуд сити»

ОАЭ обсуждают с РФ создание продуктового хаба по примеру «Фуд сити»
Президент Кении встретится с Путиным в Сочи на саммите Россия — Африка

Президент Кении встретится с Путиным в Сочи на саммите Россия — Африка

 Жители Петербурга едят самый дорогой хлеб

Жители Петербурга едят самый дорогой хлеб
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

 Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины

Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины
Глава МИД Франции хочет обсудить ситуацию на востоке Сирии с Путиным

Глава МИД Франции хочет обсудить ситуацию на востоке Сирии с Путиным

 ОАЭ обсуждают с РФ создание продуктового хаба по примеру «Фуд сити»

ОАЭ обсуждают с РФ создание продуктового хаба по примеру «Фуд сити»
9:56   16 Октября 2019
Россия

Новые необычные площадки для регистрации брака открылись в Москве

Новые необычные площадки для регистрации брака открылись в Москве

Москвичи могут зарегистрировать брак на двух новых площадках: одна из них расположена в отеле на Моховой улице (с видом на Кремль), а другая — в ресторане на 84-м этаже башни «Око» делового центра «Москва-Сити». Об этом стало известно 16 октября из публикации на официальном сайте столичной мэрии. 

Отмечается, что из окон гостиницы видны Кремль и Красная площадь. Что касается интерьеров зала для торжественных церемоний регистрации брака, дизайнеры их украсили лампами, статуями, картинами и старинными вазами. 

«Подать заявление для регистрации брака на этой площадке можно в Богородском отделе ЗАГС или на портале госуслуг», — сообщается на сайте.

Для регистрации брака на высоте более 350 метров в башне «Око» будущие супруги должны обратиться в Хамовнический отдел ЗАГС, либо подать заявление через портал госуслуг. 

С мая в Москве молодожены могут выбрать новые площадки, чтобы зарегистрировать брак. Наибольшей популярностью у молодоженов пользуются стадион «Спартак», особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, а также башня «Федерация», расположенная в деловом центре «Москва-Сити». 

Зарегистрировать брак в необычном месте могут абсолютно все желающие. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #свадьба #общество #загс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...