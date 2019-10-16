Новые необычные площадки для регистрации брака открылись в Москве

Москвичи могут зарегистрировать брак на двух новых площадках: одна из них расположена в отеле на Моховой улице (с видом на Кремль), а другая — в ресторане на 84-м этаже башни «Око» делового центра «Москва-Сити». Об этом стало известно 16 октября из публикации на официальном сайте столичной мэрии.

Отмечается, что из окон гостиницы видны Кремль и Красная площадь. Что касается интерьеров зала для торжественных церемоний регистрации брака, дизайнеры их украсили лампами, статуями, картинами и старинными вазами.

«Подать заявление для регистрации брака на этой площадке можно в Богородском отделе ЗАГС или на портале госуслуг», — сообщается на сайте.

Для регистрации брака на высоте более 350 метров в башне «Око» будущие супруги должны обратиться в Хамовнический отдел ЗАГС, либо подать заявление через портал госуслуг.

С мая в Москве молодожены могут выбрать новые площадки, чтобы зарегистрировать брак. Наибольшей популярностью у молодоженов пользуются стадион «Спартак», особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, а также башня «Федерация», расположенная в деловом центре «Москва-Сити».

Зарегистрировать брак в необычном месте могут абсолютно все желающие.