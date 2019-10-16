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9:47   16 Октября 2019
Россия

ФЗНЦ поблагодарил Лукашенко за участие в кампании по освобождению Анны Богачевой

ФЗНЦ поблагодарил Лукашенко за участие в кампании по освобождению Анны Богачевой

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также журналистов и представителей гражданского общества за участие в кампании по освобождению россиянки Анны Богачевой. Об этом сообщается на сайте ФЗНЦ.

По сообщению Фонда, своей позиций представители гражданского общества выступили против беспредела и беззакония, которые пытаются творить власти Соединенных Штатов. ФЗНЦ отметил вклад МИД РФ, представители которого проделали колоссальную работу по освобождению Богачевой в Минске. Кроме того, Фонд отметил, что общественники и журналисты включились в кампанию против незаконного задержания россиянки и встали на ее защиту. 

«Это не только наглядно подтвердило силу общественного мнения, но и напомнило россиянам о том, что все они – граждане одной страны, и при любом посягательстве извне должны грудью вставать на защиту друг друга», — уточняет Фонд защиты национальных ценностей. 

лукФЗНЦ поблагодарил Лукашенко за участие в кампании по освобождению Анны Богачевой

Особую благодарность ФЗНЦ выражает президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Его подчеркнуто негативная позиция о задержании Анны Богачевой сыграла одну из главных ролей, считают в Фонде. В сообщении отмечается, что Белоруссия остается дружественным государством для РФ, а россияне могут без страха посещать республику.

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Автор: Ольга Воскресенская
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