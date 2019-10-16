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10:07   16 Октября 2019
Россия

Россияне рады, что провокация США с Богачевой в Минске не рассорила РФ и Белоруссию

Россияне рады, что провокация США с Богачевой в Минске не рассорила РФ и Белоруссию

Пользователи социальный сетей активно обсуждают хэппи-энд в ситуации с россиянкой Анной Богачевой, которую незаконно задержали в Минске по запросу Интерпола, но позже отпустили, пишет «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что об инциденте стало известно 15 октября. В прошлом году против гражданки России Вашингтон ввел санкции по делу о мифическом «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. Тогда теперь уже бывший спецпрокурор Штатов Роберт Мюллер собрал целую команду, чтобы доказать выдумку. Прошло два года, потрачено 30 миллионов долларов налогов, а выдуманный «русский след» так и не был подтвержден.

Как указывал адвокат Богачевой, задержание было незаконным — в юрисдикции Интерпола лишь уголовное поле, но не политическое, как в этом случае. В итоге россиянка оказалась на свободе, так как Генеральная прокуратура Белоруссии не увидела причин и дальше держать ее под стражей. Более того, ведомство решает вопрос о прекращении международного преследования девушки на территории республики.

Белорусский глава Александр Лукашенко негативно относится к экстрадиции  людей по выдуманным обвинениям американцев, отмечала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. По ее словам, президент РФ не допустит высылки россиян на территорию Штатов.

Россияне рады, что провокация США с Богачевой в Минске не рассорила РФ и Белоруссию

В интернете такое решение поддержали. Так, пользователь под ником Дима Кушаков считает, что у Лукашенко еще 15 лет назад сложилось негативное впечатление о США. Страна на постоянной основе вмешивается во внутренние дела других стран, так что глава республики не будет им помогать, уверен он.

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

Клара Губина и вовсе заявила, что Лукашенко правильно сделал, послав «Штаты куда подальше, вместе с их хотелками».

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

«Он [Лукашенко] не передал ее [Богачеву] Штатам потому, что это было их очередное, крайне глупое и ничем необоснованное требование, — согласился Олег Егоров. — А вообще даже страшно подумать, скольких иностранных граждан Штаты держат в своих тюрьмах, без всякого на то основания».

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

Виктор Калинин похвалил белорусов, что они решили разобраться в ситуации, а не идти на поводу у Америки.

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

Некоторые отметили, что Белоруссия в ситуации с Богачевой повела себя как «порядочный союзник».

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

Другие отметили очередной провал американских провокаций.

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

Кто-то иронично вспомнил строку из знаменитого саундтрека к фильму «Брат 2» — «Гудбай, Америка» Наутилус Помпилиус.

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

 

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Автор: Анна Манц
#сша #задержание #белоруссия #россияне #интерпол #богачева

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