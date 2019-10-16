Россияне рады, что провокация США с Богачевой в Минске не рассорила РФ и Белоруссию

Пользователи социальный сетей активно обсуждают хэппи-энд в ситуации с россиянкой Анной Богачевой, которую незаконно задержали в Минске по запросу Интерпола, но позже отпустили, пишет «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что об инциденте стало известно 15 октября. В прошлом году против гражданки России Вашингтон ввел санкции по делу о мифическом «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. Тогда теперь уже бывший спецпрокурор Штатов Роберт Мюллер собрал целую команду, чтобы доказать выдумку. Прошло два года, потрачено 30 миллионов долларов налогов, а выдуманный «русский след» так и не был подтвержден.

Как указывал адвокат Богачевой, задержание было незаконным — в юрисдикции Интерпола лишь уголовное поле, но не политическое, как в этом случае. В итоге россиянка оказалась на свободе, так как Генеральная прокуратура Белоруссии не увидела причин и дальше держать ее под стражей. Более того, ведомство решает вопрос о прекращении международного преследования девушки на территории республики.

Белорусский глава Александр Лукашенко негативно относится к экстрадиции людей по выдуманным обвинениям американцев, отмечала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. По ее словам, президент РФ не допустит высылки россиян на территорию Штатов.

В интернете такое решение поддержали. Так, пользователь под ником Дима Кушаков считает, что у Лукашенко еще 15 лет назад сложилось негативное впечатление о США. Страна на постоянной основе вмешивается во внутренние дела других стран, так что глава республики не будет им помогать, уверен он.

Клара Губина и вовсе заявила, что Лукашенко правильно сделал, послав «Штаты куда подальше, вместе с их хотелками».

«Он [Лукашенко] не передал ее [Богачеву] Штатам потому, что это было их очередное, крайне глупое и ничем необоснованное требование, — согласился Олег Егоров. — А вообще даже страшно подумать, скольких иностранных граждан Штаты держат в своих тюрьмах, без всякого на то основания».

Виктор Калинин похвалил белорусов, что они решили разобраться в ситуации, а не идти на поводу у Америки.

Некоторые отметили, что Белоруссия в ситуации с Богачевой повела себя как «порядочный союзник».

Другие отметили очередной провал американских провокаций.

Кто-то иронично вспомнил строку из знаменитого саундтрека к фильму «Брат 2» — «Гудбай, Америка» Наутилус Помпилиус.