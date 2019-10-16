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9:34   16 Октября 2019
Россия

Эрдоган посетит Москву по приглашению Путина до конца октября

Эрдоган посетит Москву по приглашению Путина до конца октября

Президент Турции Тайип Эрдоган может приехать с государственным визитом в Россию до конца октября. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. 

Ранее у российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги состоялся телефонный разговор. Инициатором переговоров стала турецкая стороны. Главы государств обсудили обстановку в Сирии, а также действия турецкой армии на территории САР. Завершая диалог, Путин пригласил Эрдогана с визитом в Москву. 

«Визит может состояться до конца октября», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #турция #эрдоган #политика #общество

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