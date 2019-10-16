Эрдоган посетит Москву по приглашению Путина до конца октября

Президент Турции Тайип Эрдоган может приехать с государственным визитом в Россию до конца октября. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее у российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги состоялся телефонный разговор. Инициатором переговоров стала турецкая стороны. Главы государств обсудили обстановку в Сирии, а также действия турецкой армии на территории САР. Завершая диалог, Путин пригласил Эрдогана с визитом в Москву.