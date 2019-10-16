Мостовой не исключил перенос финала ЛЧ из Турции из-за операции против курдов-террористов

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой не исключил перенос финала Лиги Чемпионов из Турции из-за операции против курдов-террористов в Сирии. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам Мостового, раньше спорт был вне политики, но сейчас все меняется, так как мировой спорт является частью политической системы. Бывший спортсмен напомнил, как сборную России не допустили к Олимпиаде, что тоже являлось частью политической игры. По мнению экс-футболиста, у Стамбула действительно могут забрать право провести финал Лиги чемпионов из-за того, что армия Турции ведет на севере Сирии антитеррористическую операцию против курдов-радикалов и террористов ИГ (запрещена в РФ).

Мостовой уверен, что Стамбул заслуживает принять финал главного европейского клубного турнира, так как город уже принимал аналогичное спортивное соревнование, и тогда все прошло на высшем уровне.

«Но решение о переносе финала меня, к сожалению, не удивит», — резюмировал Александр Мостовой.

Накануне вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Турция может лишиться финала Лиги чемпионов из-за проводимой в Сирии антитеррористической операции против курдских бандформирований и террористов ИГ (запрещена в РФ).

Операция «Источник мира» началась 9 октября, она ведется армией Турции против вооруженных курдских формирований, которые заняли территории в Сирии под предлогом борьбы с террористами, а сами в это время убивали и пытали местных жителей. Исторически на занятых радикальными курдами территориях жили арабы-сунниты.