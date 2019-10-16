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9:11   16 Октября 2019
Россия

Подозреваемых в убийстве жителя Красноярска арестовали на два месяца

Подозреваемых в убийстве жителя Красноярска арестовали на два месяца

Подозреваемых в убийстве жителя Красноярска арестовали на два месяца. Как сообщает ТАСС, речь идет об Андрее Шилове и Сергее Шмелеве, которые избили мужчину в Красноярске.

Сейчас Шмелева и Шилова подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, но преступление могут переквалифицировать в убийство, так как потерпевший после избиения умер в больнице. В среду, 16 октября, суд Центрального района в Красноярске арестовал обоих подозреваемых на два месяца. На время рассмотрения дела Шилов и Шмелев будут находиться в СИЗО. 

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование дела в центральный аппарат ведомства. 

В ночь на вторник, 15 сентября, Андрей Шилов и Сергей Шмелев приехали к своему знакомому после конфликта по телефону. Они избили 31-летнего мужчину на лестничной площадке и ушли. Потерпевшего госпитализировали, но он умер от полученных травм. Известно, что один из преступников ранее уже сидел в колонии за мошенничество и грабеж, а второй — за незаконный оборот наркотиков. К материалам уголовного дела приобщили видеозапись, которую сделал товарищ подозреваемых. На кадрах видно, как они избивали погибшего. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #убийство #ск рф #красноярск

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