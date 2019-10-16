Ноябрь в большинстве регионах России будет теплее обычного. Такое заявление сделала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет в среду «Российская газета».

Погода в Псковской, Ленинградской, Новгородской и Вологодской областях, а также в Поволжье, Центральном федеральном округе и на юге страны в ноябре будет теплее, чем обычно, сказала она.

Сотрудница Гидрометцентра также отметила, что россияне с Урала, Ханты-Мансийского округа, Камчатки, Ямала, побережья Якутии и Магаданской области могут ожидать комфортную погоду в следующем месяце.

В Мурманской и Архангельской областях, а также в Карелии и Коми синоптики прогнозируют погоду чуть выше обычной.

Что касается Краснодарского края и южной части Крыма, там ноябрь, наоборот, может быть прохладным.