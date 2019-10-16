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9:52   16 Октября 2019
Россия

«Открытая Россия» Ходорковского открыто поддерживает каннибалов, маньяков и некрофилов

«Открытая Россия» Ходорковского открыто поддерживает каннибалов, маньяков и некрофилов

Адвокат «Правозащиты «Открытой России» Юлия Федотова не скрывает свою страсть к некрофилам, каннибалам и маньякам. Женщина пытается прикрыть ее завесой «правозащиты», чем только усугубляет впечатление невменяемого и психически больного человека.

Два года назад в  Краснодаре выявили семью каннибалов — Дмитрия и Наталью Бакшеевых. Это случилось благодаря тому, что мужчина потерял телефон. В нем хранились по-настоящему жуткие фото: Дмитрий вместе с человеческими останками и даже отрезанная человеческая рука, которую он держит во рту. 

В Википедии также предлагают ознакомиться и с другими «похожими» личностями, такими как советский и российский серийный убийца, садист, педофил Сергей Головкин и советский серийный маньяк-убийца и каннибал Николай Джумагалиев.

«Открытая Россия» Ходорковского открыто поддерживает каннибалов, маньяков и некрофилов

Всех их связывает сотрудница признанной в РФ нежелательной организации «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского — Юлия Федотова, пишет «Федеральное агентство новостей». Она как раз и защищала в суде краснодарского каннибала, а другими просто восхищается.

На странице в социальной сети «ВКонтакте» девушка ведет рубрику «Мои любимые серийники», в нее попали и упомянутые выше Головкин и Джумагалиев. Что примечательно, помимо «любимых» деструктивных элементов общества, у нее есть и «нелюбимые».

«Открытая Россия» Ходорковского открыто поддерживает каннибалов, маньяков и некрофилов

 

«Открытая Россия» Ходорковского открыто поддерживает каннибалов, маньяков и некрофилов

Адвокат также пропагандирует сатанизм, преподнося его в «красивой» обертке.

«Открытая Россия» Ходорковского открыто поддерживает каннибалов, маньяков и некрофилов

Сотрудник нежелательной «Открытой России» даже не стесняется грести всех под одну гребенку и оскорблять.

«Открытая Россия» Ходорковского открыто поддерживает каннибалов, маньяков и некрофилов

Стоит отметить, что Федотова имеет звание кандидата юридических наук, но при этом не выросла из оскорблений вроде «православнутый», «свиноматка», «пушечное мясо». Из ее постов следует, что люди, поддерживающие деструктивное поведение и получающие деньги из-за рубежа, — это «свободные граждане».

Что забавно, здесь отлично проступает ее двуличие. Если против тех, кто растит детей и чтит традиции, нарушили закон, то так им и надо. Если же аналогичная ситуация произошла с теми же сатанистами, каннибалами и прочими психически нестабильными людьми, то это плохо. И еще раз напомним, что Федотова — кандидат юридических наук.

«Открытая Россия» Ходорковского открыто поддерживает каннибалов, маньяков и некрофилов

По всей видимости, в ее правовой системе попросту нет уголовного права. Убийства, насилование несовершеннолетних, каннибализм, некрофилия — более чем норма, в понимании Федотовой. И такие люди работают в организации, которая хочет построить «прекрасную Россию будущего».

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Автор: Анна Манц
#маньяк #открытая россия #некрофил

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