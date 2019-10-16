«Открытая Россия» Ходорковского открыто поддерживает каннибалов, маньяков и некрофилов

Адвокат «Правозащиты «Открытой России» Юлия Федотова не скрывает свою страсть к некрофилам, каннибалам и маньякам. Женщина пытается прикрыть ее завесой «правозащиты», чем только усугубляет впечатление невменяемого и психически больного человека.

Два года назад в Краснодаре выявили семью каннибалов — Дмитрия и Наталью Бакшеевых. Это случилось благодаря тому, что мужчина потерял телефон. В нем хранились по-настоящему жуткие фото: Дмитрий вместе с человеческими останками и даже отрезанная человеческая рука, которую он держит во рту.

В Википедии также предлагают ознакомиться и с другими «похожими» личностями, такими как советский и российский серийный убийца, садист, педофил Сергей Головкин и советский серийный маньяк-убийца и каннибал Николай Джумагалиев.

Всех их связывает сотрудница признанной в РФ нежелательной организации «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского — Юлия Федотова, пишет «Федеральное агентство новостей». Она как раз и защищала в суде краснодарского каннибала, а другими просто восхищается.

На странице в социальной сети «ВКонтакте» девушка ведет рубрику «Мои любимые серийники», в нее попали и упомянутые выше Головкин и Джумагалиев. Что примечательно, помимо «любимых» деструктивных элементов общества, у нее есть и «нелюбимые».

Адвокат также пропагандирует сатанизм, преподнося его в «красивой» обертке.

Сотрудник нежелательной «Открытой России» даже не стесняется грести всех под одну гребенку и оскорблять.

Стоит отметить, что Федотова имеет звание кандидата юридических наук, но при этом не выросла из оскорблений вроде «православнутый», «свиноматка», «пушечное мясо». Из ее постов следует, что люди, поддерживающие деструктивное поведение и получающие деньги из-за рубежа, — это «свободные граждане».

Что забавно, здесь отлично проступает ее двуличие. Если против тех, кто растит детей и чтит традиции, нарушили закон, то так им и надо. Если же аналогичная ситуация произошла с теми же сатанистами, каннибалами и прочими психически нестабильными людьми, то это плохо. И еще раз напомним, что Федотова — кандидат юридических наук.

По всей видимости, в ее правовой системе попросту нет уголовного права. Убийства, насилование несовершеннолетних, каннибализм, некрофилия — более чем норма, в понимании Федотовой. И такие люди работают в организации, которая хочет построить «прекрасную Россию будущего».