Силы Турции в Сирии ликвидировали свыше 600 курдских боевиков

Турецкие военнослужащие в ходе операции «Источник мира» в Сирии уже ликвидировали почти 640 членов курдских бандформирований, сообщили в Twitter министерства национальной обороны Турции.

«В общей сложности 637 террористов из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира» к востоку от Евфрата», — указано в публикации.

Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 637 oldu. ????????#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2019

9 октября Анкара объявила о старте военной операции «Источник мира» в восточной части Сирии. Как отмечал глава Турции Тайип Эрдоган, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Целью «Источника мира» стало уничтожение коридора боевиков, который пытались проложить вдоль границы. Помимо этого, турецкая сторона намерена достичь мира и стабильности в регионе, прежде всего на границе государств и на трассе М4. По сути, военное наступление носит антитеррористический характер.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы «освободить» их от ИГ*. Однако они стали давить на арабское население, подвергая их не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого, они переманивали террористов в свои ряды, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.