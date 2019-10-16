Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эрдоган посетит Москву по приглашению Путина до конца октября

Эрдоган посетит Москву по приглашению Путина до конца октября

Теплый ноябрь пообещали россиянам в Гидрометцентре

Теплый ноябрь пообещали россиянам в Гидрометцентре

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

 Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США
Мостовой не исключил перенос финала ЛЧ из Турции из-за операции против курдов-террористов

Мостовой не исключил перенос финала ЛЧ из Турции из-за операции против курдов-террористов

 Силы Турции в Сирии ликвидировали свыше 600 курдских боевиков

Силы Турции в Сирии ликвидировали свыше 600 курдских боевиков
Эрдоган посетит Москву по приглашению Путина до конца октября

Эрдоган посетит Москву по приглашению Путина до конца октября

Теплый ноябрь пообещали россиянам в Гидрометцентре

Теплый ноябрь пообещали россиянам в Гидрометцентре

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

 Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США
Мостовой не исключил перенос финала ЛЧ из Турции из-за операции против курдов-террористов

Мостовой не исключил перенос финала ЛЧ из Турции из-за операции против курдов-террористов

 Силы Турции в Сирии ликвидировали свыше 600 курдских боевиков

Силы Турции в Сирии ликвидировали свыше 600 курдских боевиков
8:37   16 Октября 2019
Весь мир

Силы Турции в Сирии ликвидировали свыше 600 курдских боевиков

Силы Турции в Сирии ликвидировали свыше 600 курдских боевиков

Турецкие военнослужащие в ходе операции «Источник мира» в Сирии уже ликвидировали почти 640 членов курдских бандформирований, сообщили в Twitter министерства национальной обороны Турции.

«В общей сложности 637 террористов из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира» к востоку от Евфрата», — указано в публикации.

9 октября Анкара объявила о старте военной операции «Источник мира» в восточной части Сирии. Как отмечал глава Турции Тайип Эрдоган, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Целью «Источника мира» стало уничтожение коридора боевиков, который пытались проложить вдоль границы. Помимо этого, турецкая сторона намерена достичь мира и стабильности в регионе, прежде всего на границе государств и на трассе М4. По сути, военное наступление носит антитеррористический характер.

Силы Турции в Сирии ликвидировали свыше 600 курдских боевиков

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы «освободить» их от ИГ*. Однако они стали давить на арабское население, подвергая их не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого, они переманивали террористов в свои ряды, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сирия #турция #курды #источник мира

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...