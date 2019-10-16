Военная полиция России впервые провела патрулирование в сирийском Манбидже

Военные полицейские России впервые выполнили патрулирование сирийского города Манбидж, сообщил офицер военной полиции российских Вооруженных сил Сафар Сафаров.

Он отметил, что мероприятие проходило на бронеавтомобилях «Тигр», оно продлилось более трех часов. При виде флага РФ, как рассказал военный, автоматически прекращаются все боевые действия, так как ни турки, ни курды не хотят навредить россиянам.

«Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага — военнослужащие США со своих двух военных баз постоянно нам препятствовали, перехватывали нас на дороге из-за разного понимания зон ответственности», — добавил офицер.

Сафаров сказал, что военная полиция продолжит контролировать вверенную территорию и обеспечивать безопасность населения в случае обстрелов.

«Это уже не первая наша задача в этой зоне — мы работаем здесь уже больше полугода и проблем не возникало ни с кем», — заключил он.

Напомним, что до 2016 года Манбидж был форпостом террористической группировки «Исламское государства»* (запрещена в России). Курдские отряды «Сил народной самообороны» пришли сюда вместо боевиков. Ранее в ходе турецкой операции «Источник мира» населенный пункт и его окрестности были освобождены.

9 октября Турция объявила о старте военной операции антитеррористического характера «Источник мира». Как отмечал глава страны Тайип Эрдоган, она направлена против запрещенной в его государстве Рабочей партии Курдистана и членов ИГ*. Анкара намерена освободить от боевиков зону вдоль турецко-сирийской границы глубиной 30 километров, а также части стратегической трассы М4.

Бандформирования курдов под предлогом освобождения территорий Сирии от ИГ* попросту оккупировали северо-восток арабской республики. Они дискриминирируют местное население, а детям и вовсе навязывают свой язык. В отличие от САА и ВКС РФ, которые действительно борются с террористами, курдские боевики стараются договориться с ними, предлагая высокие посты в своих рядах.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.